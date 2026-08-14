Загруженность дорог области утром 14 августа составила 4 балла
Утром 14 августа в Московской области зафиксирована загруженность дорог в четыре балла. Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона.
Основные затруднения наблюдаются в направлении Москвы на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Киевском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Министерство призывает автомобилистов быть внимательными, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.
Актуальные данные о дорогах и транспорте Подмосковья доступны на официальном канале ведомства в «Максе».