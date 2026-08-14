Минтранс Подмосковья зафиксировал пятибалльную загруженность дорог в Московской области

Вечером в пятницу, 14 августа, уровень загруженности дорог в Московской области достиг пяти баллов, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Основные затруднения были отмечены в направлении области на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Киевском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Перед выходными Минтранс напомнил водителям о правилах безопасности на дороге: не отвлекаться на телефон во время вождения, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, проверять зеркала и «слепые зоны» перед маневром, а также снижать скорость перед переходами заранее.

Если автомобиль сломался или произошло незначительное ДТП, водителям рекомендуется покинуть транспортное средство и отойти за пределы проезжей части, после чего позвонить по номеру 112.

За актуальной информацией о дорогах и транспорте Московской области можно следить в официальном канале Министерства транспорта в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.