Минтранс Подмосковья выявил нелегальные такси на Щелковском шоссе

В рамках регулярных проверок сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с ГИБДД провели рейд на Щелковском шоссе на территории городского округа Щелково. В ходе мероприятия были выявлены транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров без соответствующих разрешений.

Минтранс Подмосковья напоминает, что использование услуг нелегальных такси сопряжено с рисками. Пассажиры не застрахованы на случай аварии, а водители таких транспортных средств не проходят обязательные медицинские и технические осмотры, часто не имеют необходимого трехлетнего стажа вождения и соответствующих разрешений.

Легальные такси в Московской области имеют кузов белого цвета с желтой полосой посередине и серой внизу, шашечный пояс на борту и световой оранжевый фонарь на крыше. В салоне размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением, которое можно проверить по этому коду или на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минтранс Подмосковья призывает пассажиров пользоваться услугами только легальных такси, чтобы обеспечить свою безопасность и избежать неприятных ситуаций.