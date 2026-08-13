Минтранс Подмосковья внедрил нейросеть для контроля работы водителей автобусов

В Московской области запустили систему «НейроВид» для анализа работы водителей автобусов. Совместный проект Минтранса Подмосковья и Мострансавто использует нейросеть для обработки видео с камер в транспорте.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил, что внедрение нейросети позволяет оперативно выявлять нарушения и выстраивать системную работу по их предотвращению. «Раньше проверка одного часа работы водителя требовала значительных временных и логистических ресурсов: выезд в филиал, транспортировка данных, ручной просмотр. Теперь этот процесс занимает считанные минуты благодаря "НейроВиду"», — отметил он.

Благодаря новой системе за сутки можно обработать 480 часов видеоматериала, тогда как раньше в ручном режиме обрабатывалось всего 40 часов. Всего с помощью «НейроВид» обработали около 3,5 тысяч видео.

Система анализирует видеозаписи и выявляет три основных вида нарушений: использование телефона водителем, курение в салоне и прием наличных денежных средств от пассажиров. По каждому выявленному случаю формируется отдельный тикет с фрагментами видеозаписи, который затем проверяет оператор. В случае подтверждения тикет используется для выявления личности нарушителя и принятия дальнейших мер.