Минтранс Подмосковья: участок от Москвы до Ржевского мемориала открыли на М-9

В преддверии 80-летия Победы на трассе М-9 «Балтия» открыли движение по обновленным участкам в Московской и Тверской областях. Теперь вся дорога от Москвы до Ржевского мемориала Советскому солдату расширена до четырех и более полос.

Проект капитального ремонта и планы по дальнейшему развитию подъездных дорог к мемориалу поддержал президент Владимир Путин. Обновление трассы М-9 не только улучшит проезд, но и поможет развитию туризма в Тверской и Московской областях.

«Ржевский мемориал — важнейший символ Великой Победы нашей страны, яркий пример самоотверженности, стоицизма, самопожертвования солдат Советской Армии. Сейчас этот мемориал является местом всеобщего притяжения. Всего с 2020 года он привлек около пяти миллионов посетителей», — прокомментировал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, общая протяженность маршрута — около 212 километров в границах Тверской и Московской областей. В Подмосковье ремонт шел на территории Волоколамского и Шаховской округов.

«Расширение участков трассы М-9 „Балтия“ — это не только важный шаг к повышению транспортной доступности знаковых исторических объектов в данных регионах, но и в целом ключевой фактор развития всего Центрального федерального округа», — подчеркнул министр транспорта России Роман Старовойт.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков сообщил, что основные работы велись на участке с 118-го по 229-й километр — сразу на нескольких отрезках. Большое внимание уделили безопасности: транспортные потоки разделили, чтобы уменьшить риск аварий.