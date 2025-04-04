Минтранс Подмосковья: субботник пройдет на железных дорогах 12 апреля

Железнодорожники по всей стране выйдут на субботник 12 апреля — это уже традиция. С инициативой снова выступили сотрудники локомотивного депо Москва-Сортировочная, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Именно в этот день, 106 лет назад, рабочие этого депо первыми в стране бесплатно за одну ночь отремонтировали три паровоза для фронта. Тогда их поступок получил высокую оценку, и именно он стал началом традиции субботников, которую назвали «Великий почин».

С тех пор субботники стали важной частью жизни железнодорожников. Каждый год в них участвуют те, кто в этот день не на смене, а также ветераны. Они убирают территорию у железнодорожных путей, приводят в порядок рабочие места, здания и вокзалы, сажают деревья.

В этом году субботник приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.