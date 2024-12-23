Минтранс Подмосковья: стоимость проезда в электричках изменится с января

Тарифы на пригородные железнодорожные перевозки изменятся со 2 января 2025 года. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что корректировки проведут в соответствии с постановлением правительства Москвы и комитета по ценам и тарифам Московской области.
Стоимость поездки по разовому билету в пределах Москвы составит 60 рублей, а при поездках по Новой Москве и Московской области, стоимость первой тарифной зоны в маршруте составит 48 рублей. За вторую и последующие — 35 рублей.
Стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро составит 63 рубля при оплате «Тройкой», 70 рублей — банковской картой. Поездки по биометрии в «Центральной» зоне будут стоить 59 рублей. Поездки через «Пригород» при оплате «Тройкой» будут стоить 84 рубля, банковской картой — 91 рубль, по биометрии — 78 рублей.
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