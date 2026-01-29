Минтранс Подмосковья стабилизировал транспортную обстановку в условиях снегопада

Оперативный штаб Министерства транспорта Московской области не прекращает работу в круглосуточном режиме. Специалисты занимаются обеспечением безопасного движения на дорогах региона. За два дня они устранили более 30 горячих точек, где движение было затруднено или полностью остановлено.

В штабе представители Минтранса Подмосковья, Мосавтодора, Центра безопасности дорожного движения и Мострансавто отслеживают дорожно-транспортную ситуацию, взаимодействуют с Госавтоинспекцией и федеральными службами, направляют спецтехнику для расчистки дорог и помощи водителям.

«Благодаря налаженной работе оперативного штаба и активной помощи Госавтоинспекции Подмосковья и федеральных служб, нам удалось постепенно стабилизировать транспортную обстановку на дорогах Московской области», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Он также отметил, что сохраняются локальные затруднения, и штаб держит на контроле наиболее загруженные направления.

Дорожники проводят очистку снега на шоссе Энтузиастов в Балашихе, на Домодедовском и Каширском шоссе. На Носовихинском шоссе оптимизируют движение и помогают вытащить буксующие фуры.

Среди ликвидированных проблемных участков: А-107, ЦКАД, Ленинградское шоссе в Солнечногорске, съезд с Волоколамского шоссе в Красногорске, Ярославское шоссе в Мытищах, выезд из ЖК «Томилино Парк» в Люберцах, проспект Юных Ленинцев в Подольске.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в связи со сложной дорожной ситуацией. При возникновении ЧС или ДТП необходимо незамедлительно обратиться по единому номеру 112.