Минтранс Подмосковья составил список маршрутов до парка «Мечта» в Наро-Фоминске

Минтранс Московской области подготовил перечень маршрутов, которые ведут к парку «Мечта» в Наро-Фоминске. Жители смогут провести время на свежем воздухе в компании родных и друзей.

В список вошли десять маршрутов: № 309 «Метро Саларьево — Станция Нара», № 1002 «Метро Саларьево — Киевский», № с117 «Троицк — Академическая площадь — Киевский», № 1023 «Госпиталь — Больница», № 569 «КЭЧ — Метро Саларьево», № 60к «Станция Селятино — Станция Голицыно», № 49 «КЭЧ — Дом культуры», № 55 «Станция Селятино — Платформа Победа», № 66 «Станция Селятино — Глаголево» и № 1038 «Станция Селятино — Платформа Рассудово». Пассажиры могут садиться и выходить на остановках «Бассейн», «Терминал» и «Дубрава».

На всех маршрутах предусмотрены льготы для владельцев социальных карт жителей Московской области. Проезд можно оплатить с помощью банковских карт, а также транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».