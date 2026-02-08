Минтранс Подмосковья составил список маршрутов до музея-заповедника «Архангельское
Министерство транспорта Московской области подготовило перечень автобусных маршрутов, которые следуют до музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске. В список включено восемь маршрутов:
* № 520 «Бузланово — Станция МЦД Павшино»; * № 34 «Тимошкино — Станция МЦД Павшино»; * № 49к «62-я городская больница — Станция МЦД Павшино»; * № 541 «Николо-Урюпино — Метро Тушинская»; * № 41к «Николо-Урюпино — Станция МЦД Павшино»; * № 30к «Бузланово — Станция МЦД Пенягино»; * № 549 «Тушинская, 62-я городская больница — Метро Тушинская»; * № 540 «Бузланово — Метро Тушинская».
Все автобусы останавливаются на пункте «Архангельское». Проезд можно оплатить банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка». На этих маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.