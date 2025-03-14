Минтранс Подмосковья составил список маршрутов до 4 популярных музеев региона

Минтранс Подмосковья опубликовал список автобусов до четырех популярных музеев в Истре, Клину, Зарайске и Серпухове. Для жителей и гостей региона работают 29 маршрутов, на которых можно комфортно добраться до культурных центров.

Музей «Новый Иерусалим» в Истре — крупнейший выставочный комплекс Подмосковья. Посетить его можно, добравшись на автобусе № 32 («станция Истра — Лечищево — Рождествено») или № 33 («станция Истра — Лыщево»). Выйти нужно будет на остановке «Музей».

К дому-музею П. И. Чайковского в Клину ведет 13 маршрутов. Посадка и высадка пассажиров проходит на остановках «Больница» и «Сквер Чайковского» неподалеку.

Если вы хотите посетить зарайский кремль, можно доехать до остановки «Автовокзал Зарайск». Она обслуживается 13 маршрутами.

До серпуховского историко-художественного музея легко дойти от остановки «Музей». Там останавливается автобус № 20, который следует от железнодорожной станции Серпухова.

С полным списком маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса региона.