Минтранс Подмосковья составил список автобусных маршрутов до музеев региона

В преддверии ежегодной культурной акции «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая, Министерство транспорта Московской области подготовило для жителей и гостей региона гид по автобусным маршрутам, ведущим к четырем знаковым комплексам. В этом году акция обещает быть насыщенной, поэтому любителям искусства рекомендуют заранее спланировать маршрут.

Центральным пунктом программы станет музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре. Добраться туда можно на автобусе № 32, который следует по маршруту «станция Истра — Лечищево — Рождествено» или № 33, который идет от станции Истра до Лыщево. Выйти следует на остановке «Музей», которая расположена в пяти минутах ходьбы от входа в комплекс.

До музея-заповедника «Горки Ленинские» удобнее всего добираться на автобусе № 24, который отправляется от платформы Ленинская и следует до остановки «Экспериментальная база». Оттуда до входа в музей не более 10 минут пешей прогулки.

Недалеко от железнодорожной станции Голицыно находится Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина. Туда можно доехать на электричке с Белорусского вокзала. От станции до музея следуют автобусы маршрутов № 38к, 50, 42 и 1055. Выйти нужно на остановке «Усадьба Вяземы».

Завершает список популярных музейных направлений Подмосковья Серпуховской историко-художественный музей, который в этом году подготовил специальную ночную программу. Добраться туда проще всего на автобусе № 20, который отправляется от железнодорожной станции Серпухов и следует до остановки «Музей», расположенной прямо у входа в комплекс.