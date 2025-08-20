Минтранс Подмосковья сообщил об ухудшении погоды к вечеру 20 августа

К вечеру 20 августа в Подмосковье ожидается дождь. В ночь на четверг и днем синоптики обещают сильные осадки с порывами ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим Минтранс региона просит водителей и пешеходов быть особенно осторожными.

«Из-за осадков видимость на дороге снижается, поэтому нужно сконцентрироваться на дороге: не отвлекаться на телефон, смотреть в зеркала и соблюдать дистанцию и скоростной режим. В местах притяжения пешеходов и перед переходами обязательно снижать скорость до минимума», — отметили в ведомстве.

Не стоит прятаться от дождя под деревьями или возле шатких конструкций и лучше не оставлять рядом с ними машины. Во время непогоды опасно ездить на мотоциклах, велосипедах и самокатах, поэтому такие поездки лучше отложить.

Переходя дорогу важно не закрывать обзор зонтом и идти только по пешеходным переходам. В темное время суток следует использовать световозвращающие элементы.