Минтранс Подмосковья сообщил об изменении схем движения на 8 съездах на МКАД

С 11 января 2025 года начнут меняться схемы проезда на восьми съездах на МКАД с прилегающих территорий. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Корректировки вызваны оптимизацией движения по дороге.

Ежедневно МКАД используют для поездок больше миллиона водителей, поэтому здесь интенсивное движение, особенно в утром и вечером. Чтобы улучшить движение, временно закроют ряд выездов и съездов.

Корректировки затронут 24-й километр — выезд из торговых объектов, 63-й километр — съезд к автосалону, 65-й километр — два съезда к торговым объектам и выезды, 93-й километр — съезд к гостинице и выезд, подъезд к складам, а также 103-й километр — два съезда к складам и выезд. В это время будут действовать альтернативные объезды.