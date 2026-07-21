Пробки в Подмосковье составили 3 балла утром 21 июля
Во вторник утром загруженность дорог в Подмосковье составила три балла, по сообщению регионального Минтранса.
Основные затруднения движения наблюдались на нескольких шоссе, включая Дмитровское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.
Минтранс призывает водителей быть внимательными из-за прогнозируемых осадков. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.