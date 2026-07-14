Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог во вторник вечером
Вечером во вторник, 14 июля, в Московской области уровень загруженности дорог достиг трех баллов. Об этом проинформировал Минтранс Подмосковья.
Трудности с движением транспорта наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Минтранс просит жителей и гостей области быть внимательными, соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.
Актуальная информация о состоянии дорог и транспорта в Подмосковье доступна на официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.