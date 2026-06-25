Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог вечером 25 июня
Вечером 25 июня в Минтрансе Подмосковья сообщили, что загруженность дорог региона составляет 4 балла.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Минтранс настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и оставлять достаточное расстояние между автомобилями.
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