Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог вечером 15 июля

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

До конца дня в Подмосковье местами возможна гроза с дождем. В Минтрансе рекомендуют водителям снижать скорость и держать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров. На мокром асфальте тормозной путь увеличивается в два-три раза. Водителей просят не отвлекаться на телефон за рулем и быть максимально сконцентрированными. В случае чрезвычайной ситуации или ДТП нужно обратиться по номеру 112.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.