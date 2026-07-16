Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе

Вечером 16 июля загруженность дорог в Московской области достигла 4 баллов, сообщили в Минтрансе региона.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Министерство транспорта Подмосковья напоминает автомобилистам о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Актуальную информацию о состоянии дорог и транспорта в Подмосковье можно найти на официальном канале Минтранса в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.