Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе вечером 11 августа
По данным Минтранса Подмосковья, вечером 11 августа загруженность дорог в Московской области достигла 4 баллов. Основные затруднения в движении были зафиксированы на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Киевском, Волоколамском и Пятницком шоссе в направлении области.
Водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.
Вся актуальная информация о дорожной ситуации и транспорте в Подмосковье доступна на официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.