Пробки в Подмосковье составили 3 балла утром 19 августа

Утром в среду, 19 августа, в Московской области наблюдалась загруженность дорог на уровне трех баллов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

На дорогах Подмосковья было зафиксировано 1,1 миллиона автомобилей. Это на 5,7% больше, чем средние значения прошлого месяца.

Основные затруднения в движении машин были зафиксированы на шоссе, ведущих в сторону Москвы: Ленинградском, Рязанском, Каширском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском и Пятницком.

Водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.