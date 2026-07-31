Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе
В пятницу вечером, 31 июля, загруженность дорог в Московской области достигла четырех баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.
Движение в сторону области затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Актуальную информацию о ситуации на дорогах и транспорте Подмосковья можно найти в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.