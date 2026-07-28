Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе

Вечером во вторник, 28 июля, в Московской области зарегистрирована загруженность дорог на уровне 4 баллов. Об этом проинформировали в Минтрансе региона.

Сложности с движением автотранспорта наблюдаются на Ярославском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском и Щелковском шоссе.

Водителям рекомендуется не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.

Все актуальные данные о дорогах и транспорте в Подмосковье можно найти в официальном канале в MAX по адресу: https://max.ru/mtdi_mo.