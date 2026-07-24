Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе

В пятницу вечером, 24 июля, загруженность дорог в Московской области достигла четырех баллов, как проинформировал Минтранс Подмосковья.

Наибольшие затруднения движения фиксируются на шоссе, ведущих в сторону Москвы: Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком.

Минтранс настоятельно рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям следует отказаться от использования мобильного телефона во время управления транспортным средством, строго соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля и избегать резких маневров при перестроении.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.