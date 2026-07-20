Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе

В понедельник вечером, 20 июля, в Минтрансе Подмосковья сообщили, что загруженность дорог в регионе составляет 3 балла.

Затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными и соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно при перестроениях и на поворотах, а также при парковке автомобиля.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.