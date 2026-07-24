Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог утром 24 июля
Утром 24 июля в Московской области загруженность дорог оценивается в 3 балла, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Ярославском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском и Щелковском шоссе.
Водителям рекомендуют не пользоваться телефоном за рулем, соблюдать скоростной режим и сохранять достаточную дистанцию.
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