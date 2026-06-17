Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 17 июня

Утром 17 июня на дорогах Московской области зафиксировано пять баллов загруженности, как проинформировали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Проблемы с движением транспорта возникли на нескольких шоссе, включая Каширский, Дмитровский, Ярославский, Калужский, Киевский, Можайский, Рублево-Успенский, Новорижский, Пятницкий, Ленинградский, Щелковский и Носовихинский проезды.

Министерство рекомендует водителям быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.