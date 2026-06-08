Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог региона вечером 8 июня
Вечером 8 июня дороги в Московской области загружены на 5 баллов. Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, основные затруднения движения наблюдаются на нескольких шоссе.
Среди них — Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское шоссе.
Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и оставлять достаточное расстояние между автомобилями для обеспечения безопасности на дорогах.