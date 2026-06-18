Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог региона вечером 18 июня
Вечером 18 июня загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.
Затруднения движения наблюдаются на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.
Министерство транспорта настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и держать достаточную дистанцию между автомобилями для обеспечения безопасности на дороге.