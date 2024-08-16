Минтранс Подмосковья сообщил о росте ДТП с участием мотоциклов

В августе в Подмосковье участились ДТП с мототранспортом — 45. Всего с начала 2024 года в Московской области зафиксировали 381 аварию. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«В дорожных авариях с участием мотоциклистов погибли 44 человека и пострадали 409 человек. Отмечу, что наибольшее число ДТП с погибшими и ранеными зафиксировано в июне — 107, в июле — 98», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, основная причина аварий с мототранспортом — превышение скоростного режима, а также проезд мотоциклистов между рядами. По сравнению с прошлым годом число аварий с мотоциклами увеличилось на 6,5%, количество погибших снизилось на 13,5%, а число раненых возросло на более чем на 13%.

В Минтрансе уточнили, что наибольшее число аварий произошло в Подольске, Балашихе, Одинцове, Люберцах и Истре. В ведомстве призвали водителей использовать защитную экипировку, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что свыше тысячи дорог приведут в порядок в регионе в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».