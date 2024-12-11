Минтранс Подмосковья сообщил о наиболее загруженных дорогах в декабре

Перед Новым годом количество транспорта на дорогах Московской области увеличивается. Это ведет к затруднениям на маршрутах, особенно рядом с торговыми центрами и ресторанами. В Минтрансе Подмосковья отметили, что вечерний час пик теперь начинается с 17:00.

Затруднения движения наблюдаются на съездах с МКАД, центральных улицах и ключевых трассах: Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Волоколамском и Можайском шоссе.

С увеличением трафика и изменением погоды возрастает риск ДТП. Водителей просят соблюдать ПДД, не отвлекаться на телефон, соблюдать скорость и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пешеходам советуют в темное время носить световозвращающие элементы, ожидать транспорт на остановках и переходить дороги только в местах, оборудованных переходами.