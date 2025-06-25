Минтранс Подмосковья сообщил о грозах и сильном ветре 25 июня

В среду и четверг в Подмосковье ожидаются дожди с грозами и сильный ветер до 15 метров в секунду. Осадки возможны даже ночью. Минтранс Московской области просит водителей быть максимально осторожными и не отвлекаться на телефон во время движения.

В ведомстве подчеркнули, что во время дождя становится хуже видно дорогу, труднее оценить расстояние до других машин, а пешеходов можно не заметить. Поэтому не стоит обгонять, лучше заранее снижать скорость у пешеходных переходов и обязательно пропускать людей.

Также важно соблюдать скоростной режим. На мокрой дороге машину может занести, особенно если наехать на лужу. Во время дождя лучше отказаться от поездок на мотоцикле, велосипеде или самокате.

Пешеходам также стоит быть внимательными. В темное время суток следует носить светоотражающие элементы. Если с машиной что-то случилось, произошло ДТП или нужна помощь — необходимо звонить по номеру 112.