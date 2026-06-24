Минтранс Подмосковья сообщает о загруженности дорог вечером 24 июня

По сообщению Министерства транспорта Московской области, вечером 24 июня загруженность дорог в регионе достигает 5 баллов.

Проблемы с движением наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Для обеспечения безопасности на дорогах Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями.

Актуальные данные о дорожной ситуации и транспорте в Московской области можно найти на официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.