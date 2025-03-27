Минтранс Подмосковья собрал список автобусных маршрутов до областных театров в Истре, Богородском, Сергиевом Посаде, Одинцове и Королеве. Оплата проезда на них осуществляется также с помощью социальных, банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

В сторону драматического театра-студии «Театральный ковчег в Дубраве» в Сергиевом Посаде следует маршрут № 11 «ППЗ Конкурсный — ТЦ Капитолий». Выйти необходимо на остановке «ППЗ Конкурсный».

До театрального центра «Жаворонки» в Одинцове можно доехать на трех автобусах: № 81 «Платформа Жаворонки — Назарьево», № 1025 «Платформа Жаворонки — Лесные дали» и № 42 «Платформа Жаворонки — Станция Голицыно», а также на поездах Белорусского направления.

К ТЮЗу им. Н. Н. Ермаковой в Королеве следуют пять маршрутов.

Любители классического репертуара могут отправиться в театр драмы и комедии в Ногинске. Туда можно добраться на 11 автобусах. Они курсируют от авто и железнодорожных станций Ногинск и Монино, а также от станции метро «Партизанская».

Жители Истры и близлежащих округов имеют возможность посетить Истринский драматический театр, доехав на одном из пяти маршрутов от железнодорожных станций Истра и Крюково.

С полным списком автобусов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.