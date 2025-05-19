Минтранс Подмосковья: схему прохода к поездам изменят на Ярославском вокзале

Схему прохода к пригородным поездам от путей 1А — 3 изменят на Ярославском вокзале с 26 мая. Как рассказали в подмосковном Минтрансе, теперь пройти к ним можно будет только через досмотровые зоны в здании.
Пути 1А — 3 используют для приема и отправки поездов дальнего следования. Пригородные составы пользуются ими только в вечерние часы пик. Теперь пройти туда можно будет только через досмотровые зоны в здании вокзала.
Новую схему прохода разместят на плакатах, а также будут озвучивать через громкоговорители.
Схема прохода для пассажиров пригородных поездов не изменится. Выход с платформ также будет осуществляться в прежнем режиме.
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