Минтранс Подмосковья: схему прохода к поездам изменят на Ярославском вокзале

Схему прохода к пригородным поездам от путей 1А — 3 изменят на Ярославском вокзале с 26 мая. Как рассказали в подмосковном Минтрансе, теперь пройти к ним можно будет только через досмотровые зоны в здании.

Пути 1А — 3 используют для приема и отправки поездов дальнего следования. Пригородные составы пользуются ими только в вечерние часы пик. Теперь пройти туда можно будет только через досмотровые зоны в здании вокзала.

Новую схему прохода разместят на плакатах, а также будут озвучивать через громкоговорители.

Схема прохода для пассажиров пригородных поездов не изменится. Выход с платформ также будет осуществляться в прежнем режиме.