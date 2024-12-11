Минтранс Подмосковья: схема движения на Каширском шоссе изменится с 17 декабря

С 17 декабря на Каширском шоссе закроют левый поворот на поселок Развилка при движении из Москвы. Это связано с открытием разворотной эстакады между Каширским шоссе и дорогой А-105 в районе деревни Апаринки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные направления движения по Каширскому шоссе и А-105 сохранятся без изменений. В ведомстве уточнили, что разворотная эстакада — первый этап реконструкции участка Каширского шоссе. Это позволит водителям сократить время в пути на 10-15 минут благодаря перераспределению потоков.

«Чтобы попасть в поселок Развилка при движении из Москвы, автомобилистам нужно будет доехать до 25 километра трассы и использовать для разворота новую транспортную развязку», — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 10 декабря движение с Каширского шоссе в сторону Москвы осуществляется через новую эстакаду. Эти изменения обеспечат бессветофорное движение на участке.