Минтранс Подмосковья: схема движения изменится на пяти подъездах к МКАД

В первом квартале 2025 года изменятся схемы проезда на пяти съездах и заездах на прилегающих к МКАД территориях. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
На этом фоне закроют съезды на 86-м, 93-м и 95-м километрах. На 86-м километре ограничат заезд в ЖК «Багратион» с Липкинского шоссе, а альтернативный проезд будет осуществляться через Липкинское шоссе и Подушкинский путепровод.
На 93-м километре закроется заезд в ЖК «Долина Яуза», и для проезда будет доступен путь через Трудовую улицу. На 95-м километре закроют съезд/выезд у объектов торговли, а альтернативный маршрут пройдет через Ярославское шоссе.
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