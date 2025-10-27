Минтранс Подмосковья серию вебинаров 29 октября
Министерство транспорта Московской области проведет серию обучающих вебинаров в среду, 29 октября. Мероприятия традиционно организуют для помощи жителям в корректном оформлении документов через региональный портал государственных услуг.
В рамках онлайн-семинаров профильные специалисты детально разъяснят процедуру подачи заявок, перечень требуемых документов и распространенные причины отказов.
Программа охватит широкий спектр тем, среди которых:
- согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;
- согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;
- получение разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
- особенности обслуживания единых транспортных карт «Стрелка»;
- выдача разрешений на выполнение авиационных работ и другие.
Полный список вебинаров доступен на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.