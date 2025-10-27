Минтранс Подмосковья серию вебинаров 29 октября

Фото: Минтранс Подмосковья

Министерство транспорта Московской области проведет серию обучающих вебинаров в среду, 29 октября. Мероприятия традиционно организуют для помощи жителям в корректном оформлении документов через региональный портал государственных услуг.

В рамках онлайн-семинаров профильные специалисты детально разъяснят процедуру подачи заявок, перечень требуемых документов и распространенные причины отказов.

Программа охватит широкий спектр тем, среди которых:

Полный список вебинаров доступен на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте