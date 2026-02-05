Минтранс Подмосковья рассмотрит запрет на выезд фур на трассы в непогоду

Глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин выступил на заседании Мособлдумы. Он доложил об итогах работы в 2025 году и наметил дальнейшие планы.

Минтранс Подмосковья проработает два вопроса, которые были сформированы после сильного январского снегопада. Один из них — ограничение на выезд для большегрузов в дневное время во время сложных погодных условий.

Еще одно предложение связано с повышением штрафов за отсутствие зимней резины или цепей у грузового транспорта. Сейчас он составляет 500 рублей.

«Эти предложения были сформированы по результатам снегопадов в январе, когда из-за отсутствия цепей большегрузы буксовали на подъемах — образовывались пробки, что осложнило уборку и обработку дорог, а также привело к нарушению расписания автобусов: они были на линии, но не могли вовремя забрать пассажиров на остановках», — сказал министр.