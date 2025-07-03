Минтранс Подмосковья рассмотрел 114 тысяч заявлений на регпортале госуслуг

За первые полгода Минтранс Подмосковья рассмотрел около 114,4 тысячи заявлений на региональном портале госуслуг. Это на две тысячи больше, чем за шесть месяцев прошлого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего в рамках услуг выдано порядка 99 тысяч положительных решений. При этом мы наблюдаем достаточно низкий показатель отказов в предоставлении услуги. Это связано с удобством получения услуг, сокращением сроков и подробным разъяснением правил оформления услуг для заявителей», — отметили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего в первые полгода жители Подмосковья обращались по вопросам обслуживания транспортных карт «Стрелка», деятельности такси и по поводу разрешений на примыкание к дорогам региона.

Сервис помогает изначально создавать корректные заявления. При неправильном вводе данных некоторые поля формы блокируются, для пользователей есть подсказки по заполнению на каждом этапе. Вопросы по такси можно писать чат-боту Анне. Она умеет отвечать на популярные запросы, знает все о сроках и необходимых документах.

Минтранс Подмосковья каждый день работает над тем, чтобы улучшить предоставление государственных услуг. Сотрудники стараются сократить время ожидания и уменьшить количество нужных документов. Также ведомство проводит еженедельные вебинары, где можно получить онлайн-консультацию.