Минтранс Подмосковья рассказал об автобусных маршрутах до музеев

Подмосковный Минтранс напомнил пассажирам о 50 автобусных маршрутах до четырех музеев в Клину, Дмитрове, Зарайске и Мытищах. С их помощью можно быстро доехать до достопримечательностей, чтобы посетить экскурсии и выставки.

Доехать до Дома-музея Чайковскогов Клину можно на 13 маршрутах. Рядом с учреждением находятся остановки «Больница» и «Сквер Чайковского». Гости могут не только посетить экскурсии, но и музыкальные концерты.

Любителям истории рекомендуют отправиться в Зарайский кремль. Он расположен рядом с автовокзалом. Добраться до туда можно на 15 маршрутах, в том числе на автобусах № 330 от станции метро Котельники.

На 21 маршруте можно доехать до Дмитровского кремля, а на автобусах № 42 легко добраться до Музея народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в Мытищах.



Узнать обо всех автобусных маршрутах в Подмосковье можно на сайте Минтранса.