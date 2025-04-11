Минтранс Подмосковья рассказал о ремонте названных в честь космонавтов дорог

Еще две дороги отремонтируют в Подмосковье в 2025 году. Это проспект Пацаева в Долгопрудном и улица Космонавтов в Дмитрове.

Как рассказали в областном Минтрансе, в Долгопрудном специалисты заменят около 1,8 километра покрытия на проспекте Пацаева. Улица ведет к паркам, школам, детским садам и медучреждениям. Ежедневно по этой дороге проезжают более 10.5 тысячи машин.

«Проспект назван в честь Виктора Ивановича Пацаева — космонавта, Героя Советского Союза. С 1955 по 1958 год Виктор Иванович работал в Центральной аэрологической обсерватории и жил в Долгопрудном», — рассказали в ведомстве.

Ремонт также проведут на улице Космонавтов в Дмитрове. Там планируют обновить 1,5 километра покрытия. Путь станет комфортнее для 10,6 тысячи автомобилистов.

Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».