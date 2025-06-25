Минтранс Подмосковья рассказал о ремонте двух мостов в Дмитрове

В Дмитровском округе продолжается ремонт двух мостов. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Объекты восстанавливают в Дмитрове, а также рядом с деревней Усть-Пристань. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Капитальный ремонт на двух мостах в Дмитровском округе продолжается. На мосту через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань уже выполнено почти 70% от общего объема работ, а готовность моста через реку Хамиловку в городе Дмитрове составляет 50%», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Возле деревни Усть-Пристань ремонтируют мост через реку Яхрому. Его длина — около 48 метров. Сейчас рабочие устанавливают балки, заливают основания опор и укрепляют склоны у берега. Чтобы водители могли спокойно проезжать в село Рогачево, деревню Александровку и на трассу А-108, движение организовали по одной стороне моста. Полностью завершить ремонт планируют к концу октября 2025 года.

Второй мост через реку Хамиловку на Московской улице отремонтируют к сентябрю. Сейчас объект разбирают и готовят основания для нового строительства.