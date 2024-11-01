Минтранс Подмосковья рассказал, как доехать до Центрального парка в Лобне

В Минтрансе Подмосковье рассказали, как доехать до Центрального парка в Лобне в праздничные дни. Жители и гости города традиционно приезжают сделать фото на смотровой площадка у пруда.

Всего в список вошли 13 маршрутов, которые следуют от станции МЦД «Лобня» до остановок «Школа» и «Букино».

Добраться до Центрального парка можно на автобусах с номерами 1,4 и 9 — до «Красной Поляны», 171к — до станции «Родник», 48 — до станции «Дубровки», 50 — до автовокзала Дмитрова, а также на автобусах с номерами 17а, 38, 5, 50 и 21, 23 и 41.

Во всех автобусах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья, а оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».