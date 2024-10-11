Минтранс Подмосковья: расписание ряда пригородных поездов изменят с 12 октября

График движения пригородных поездов изменится на участке Внуково — Лесной городок с 12 по 14 октября. Соответствующее решение принято в связи с проведением ремонтных работ на первом пути.

С 0:30 12 октября до 0:30 14 октября закрывают главный путь (из Москвы) на указанном участке, и поезда будут следовать только по направлению к Москве. Движение поездов по третьему и четвертому главным путям от Киевского вокзала до Апрелевки сохранится в обычном режиме.

На центральном участке интервал между поездами увеличится до 20-30 минут. На Киевском направлении часть поездов исключена из расписания, другие будут следовать укороченными маршрутами до и от станций Мещерская, Лесной городок и Поклонная. У некоторых поездов изменятся остановки, а интервал движения в течение дня может достигать 40 минут.

Для пассажиров доступны поезда дальнего пригорода, которые будут следовать по третьему и четвертому путям с интервалом 20-30 минут, делая остановки на станциях Москва-Киевская, Минская, Аминьевская, Очаково, Переделкино и Апрелевка.

Для получения актуальной информации о расписании движения пригородных поездов пассажиры могут воспользоваться мобильным приложением или посетить официальный сайт компании.

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