Минтранс Подмосковья: расписание ряда электричек изменится в мае | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:48 Минтранс Подмосковья: расписание ряда электричек изменится в мае ЦППК

Читать 360 в

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления временно изменят в мае. Корректировки вызваны работами по модернизации перегона Боровенка — Окуловка. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

В это время у части пригородных поездов на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково изменится расписание, при этом, часть поездов на участке от Зеленограда-Крюково до Твери отменят.

Реклама

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».