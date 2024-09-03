Минтранс Подмосковья: расписание поездов трех направлений изменится 7 и 8 сентября

Фото: ЦППК

Минтранс Подмосковья информирует, что 7–8 сентября из-за переключения Киевского вокзала на систему микропроцессорной централизации изменится график пригородных поездов. С 04:00 7 сентября до 04:00 9 сентября все пути на Киевском вокзале будут закрыты на 47 часов.

Изменения коснутся поездов дальнего следования по Киевскому направлению, следующих по третьему и четвертому путям. Вместо Киевского вокзала они будут отправляться и прибывать на станцию Аминьевская. Некоторые поезда будут следовать только до Апрелевки, другие в этот период отменят. Рейсы от и до терминала Внуково также отменят.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием электричек можно на сайте.

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