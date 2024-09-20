Минтранс Подмосковья: расписание поездов ряда направлений изменится в выходные

С 20 по 22 сентября из-за строительства станции Петровско-Разумовская изменится график движения пригородных поездов. Так, 20-21 и 21–22 сентября с 23:00 до 07:00 закроют второй путь на участке от Савеловского вокзала до станции Бескудниково, поезда будут ходить в реверсивном режиме. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 07:30 утра интервалы движения увеличатся до 20 минут, также скорректируют остановки. Часть поездов не будет останавливаться на станциях Беговая и Тестовская.

После 19:00 на Савеловском направлении интервалы увеличатся до 15 минут, после 23:00 — до часа. На Белорусском направлении после 22:30 интервалы составят 20-30 минут.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

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