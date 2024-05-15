Минтранс Подмосковья: расписание поездов МЦД-4 изменится по ночам | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:32 Минтранс Подмосковья: расписание поездов МЦД-4 изменится по ночам Минтранс Подмосковья

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Расписание пригородных поездов МЦД-4 изменится в ночное время с 17 по 19 мая. Корректировки также затронут электрички Киевского и Горьковского направлений. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

В период с 22:35 до 08:35 будет закрыт первый главный путь из Москвы на участке Поклонная — Солнечная. Поезда МЦД будут следовать по пути на Москву поочередно в обоих направлениях.

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Некоторые поезда МЦД не будут курсировать, остальные проследуют укороченным маршрутом со стороны Апрелевки до станции Солнечная, со стороны Железнодорожной — до Площади трех вокзалов.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с расписанием пригородных поездов можно на сайте и в мобильном приложении ЦППК.

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