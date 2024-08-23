Минтранс Подмосковья: расписание поездов Ленинградского направления изменится до конца лета

Фото: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

В связи с продолжающимися ремонтными работами на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, 24 августа и с 26 по 29 августа 2024 года изменится график движения пригородных поездов на участках Тверь — Москва и Бологое — Тверь. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Так, с 01:10 до 13:10 24 августа поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут курсировать по измененному расписанию: часть электричек на центральном участке отменят, а другие будут следовать с увеличенными интервалами.

Пригородные поезда на участках Бологое — Тверь, Москва — Бологое и Москва — Зеленоград-Крюково также будут отправляться по скорректированному расписанию 24 августа и с 26 по 29 августа. Часть маршрутов отменят или сократят.

Пассажиров призывают планировать маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте РЖД.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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